Журналист Йован Буха: Остин Ривз для «Лейкерс» более приоритетен, чем Леброн Джеймс

Журналист Йован Буха сообщил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» перед открытием рынка свободных агентов считает приоритетом сохранение Остина Ривза, а не Леброна Джеймса. По словам инсайдера, у 41-летнего форварда нет рычагов давления на рынке, в отличие от 28-летнего защитника.

«Сейчас между Леброном и Ривзом есть два существенных различия. Во-первых, Леброн — это краткосрочное решение. А Ривз рассматривается руководством клуба как долгосрочный стержень команды. Поэтому если встанет вопрос: что выбрать — заплатить Ривзу $ 40 млн за следующие пять лет или Леброну $ 40 млн за один год, — то приоритет будет отдан долгосрочному контракту. Ривз для «Лейкерс» более приоритетен, чем Леброн. Это просто факт.

Второй момент заключается в том, что у Ривза будет рынок. А Леброн… может, он захочет уйти в Чикаго или Бруклин, хотя я этого не предвижу, — но проблема с Леброном в том, что все команды, которые захотят его заполучить, смогут предложить ему сумму где-то между минимальным контрактом для ветерана и средним исключением для команд, не подпадающих под налог на роскошь. Так что Леброн не сможет использовать рынок в качестве рычага давления на «Лейкерс» так же, как это может сделать Ривз.

Ривз может получить огромное предложение контракта от Чикаго или Бруклина и оказать давление на «Лейкерс», сказав: «Они собираются платить мне $ 40 млн в год. Может быть, я соглашусь на [немного меньше], но вы должны дать мне пятый год, и сумма должна быть довольно близка к 40 млн». У Леброна не будет такого же рычага влияния», — заявил Буха в видео для своего YouTube-канала.