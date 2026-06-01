Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский ответил, нужно ли приглашать зарубежных судей для работы в Единой лиге.

«Уровень и качество судейства в ЕЛ ВТБ находится на очень высоком уровне. Я не думаю, что имеет смысл приглашать иностранных арбитров. А претензии к судейству обязательно предъявляются во всех европейских чемпионатах», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Гомельский выступал на профессиональном уровне с 1970 по 1974 год, всю карьеру провёл в составе московского ЦСКА. Имеет звание мастера спорта СССР международного класса. Является четырёхкратным чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.