БК Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Карданахишвили — о Голдине: с такой антропометрией он создан для НБА

Разыгрывающий екатеринбургского «Уралмаша» и сборной России Антон Карданахишвили поделился мнением о российском центровом «Майами Хит» Владиславе Голдине.

«Мы с Владом Голдиным играли вместе в молодёжке ЦСКА, и я рад, что заложили в него такой фундамент, что он сейчас в НБА играет. Потенциал у него огромный, с такой антропометрией мне кажется, что он создан для НБА, и если его правильно использовать, то он может стать хорошим игроком», — приводит слова Карданахишвили издание ТАСС.

Голдину 25 лет, он дебютировал в НБА в текущем сезоне. В девяти проведённых матчах баскетболист в среднем набирал 0,8 очка, делал один подбор и 0,3 перехвата.

