Главная Баскетбол Новости

Тимофей Мозгов сравнил Единую лигу и НБА

Комментарии

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов сравнил Единую лигу ВТБ с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА).

«Лига ВТБ много делает с точки зрения менеджмента — привлечения зрителей, финансов. Но давайте честно признаем: по уровню баскетбола нам далеко, хотя по организации мы уже там. Я хорошо знаю Сергея Валентиновича Кущенко, президента лиги, он большой молодец, очень много делает для лиги», — приводит слова Мозгова «Советский спорт».

В 2016 году Мозгов в составе «Кливленд Кавальерс» стал чемпионом НБА. В составе сборной России оказывался обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы 2011 года и Олимпийских игр 2012 года.

