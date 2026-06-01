«Этот парень уникален». Чемпион НБА Пирс — об игре Вембаньямы

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высоко оценил роль французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в выходе команды в финал плей-офф. По его мнению, ни один другой игрок, выбранный под первым номером за последние 10 лет, не смог бы сделать этого так быстро.

«Любой другой первый номер драфта за последние 10 лет не вывел бы «Спёрс» в финал. Этот парень уникален. Он проводит всего третий сезон в лиге, и всё начинается с него. Мы уже видели подобные проекты. Посмотрите на «Филадельфию» с Эмбиидом: команда собирала молодых игроков, получала высокие пики на драфте, а где она оказалась 10 лет спустя?» — приводит слова Пирса NBA Courtside в социальной сети Х.

Первый матч финальной серии плей-офф НБА состоится в ночь на 4 июня в Сан-Антонио.