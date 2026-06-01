БК Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Этот парень уникален». Чемпион НБА Пирс — об игре Вембаньямы

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высоко оценил роль французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в выходе команды в финал плей-офф. По его мнению, ни один другой игрок, выбранный под первым номером за последние 10 лет, не смог бы сделать этого так быстро.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Любой другой первый номер драфта за последние 10 лет не вывел бы «Спёрс» в финал. Этот парень уникален. Он проводит всего третий сезон в лиге, и всё начинается с него. Мы уже видели подобные проекты. Посмотрите на «Филадельфию» с Эмбиидом: команда собирала молодых игроков, получала высокие пики на драфте, а где она оказалась 10 лет спустя?» — приводит слова Пирса NBA Courtside в социальной сети Х.

Первый матч финальной серии плей-офф НБА состоится в ночь на 4 июня в Сан-Антонио.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Комментарии
