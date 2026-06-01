Защитник «Оклахомы» Уоллес высказался о возможном продлении контракта с командой

Американский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Кейсон Уоллес высказался о возможном продлении контракта с командой этим летом. Соглашение 22-летнего баскетболиста рассчитано ещё на один сезон, за который он получит $ 7,4 млн.

«Люблю «Оклахому», но больше сосредоточен на том, чтобы стать лучше этим летом и бороться в следующем сезоне. Мной движут не деньги. Я хочу соревноваться. Это моя главная цель. Получу я этим летом чек или нет – я буду становиться лучше. Это то, что я должен делать, чтобы оставаться в этой лиге», — приводит слова Уоллеса репортёр Брэндон Рахбар на своей странице в социальной сети Х.

В минувшем плей-офф Уоллес набирал в среднем 8,6 очка, 3,8 подбора, 2,4 передачи и 2,1 перехвата за 25 минут на паркете.