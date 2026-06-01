Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
БК Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Оклахомы» Уоллес высказался о возможном продлении контракта с командой

Защитник «Оклахомы» Уоллес высказался о возможном продлении контракта с командой
Комментарии

Американский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Кейсон Уоллес высказался о возможном продлении контракта с командой этим летом. Соглашение 22-летнего баскетболиста рассчитано ещё на один сезон, за который он получит $ 7,4 млн.

«Люблю «Оклахому», но больше сосредоточен на том, чтобы стать лучше этим летом и бороться в следующем сезоне. Мной движут не деньги. Я хочу соревноваться. Это моя главная цель. Получу я этим летом чек или нет – я буду становиться лучше. Это то, что я должен делать, чтобы оставаться в этой лиге», — приводит слова Уоллеса репортёр Брэндон Рахбар на своей странице в социальной сети Х.
В минувшем плей-офф Уоллес набирал в среднем 8,6 очка, 3,8 подбора, 2,4 передачи и 2,1 перехвата за 25 минут на паркете.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Оклахома» споткнулась о фактор Вембаньямы. Кто усилит «Тандер»?
«Оклахома» споткнулась о фактор Вембаньямы. Кто усилит «Тандер»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android