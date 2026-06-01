Перкинс: на месте «Оклахомы» я бы пошёл ва-банк и включил Холмгрена в сделку по Адетокунбо

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс раскритиковал игру центрового «Оклахома-Сити Тандер» Чета Холмгрена в финале Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс» и призвал клуб включить его в потенциальную сделку по обмену греческого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«На месте «Оклахомы» и Сэма Прести я бы пошёл ва-банк. Я бы попытался включиться в борьбу за Янниса Адетокунбо и сделал бы предложение «Милуоки», в которое вошёл бы Холмгрен. То, что Чет показал в финале конференции, было ужасно – это позор. Он играл без сердца, без души. Поэтому, чтобы нейтрализовать Вембаньяму и иметь шанс снова выйти в финал и выиграть чемпионат, тебе нужен игрок уровня Янниса – опора защиты и доминирующая сила в атаке», — приводит слова Перкинса NBA Base в социальной сети Х.