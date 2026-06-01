Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
БК Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перкинс: на месте «Оклахомы» я бы пошёл ва-банк и включил Холмгрена в сделку по Адетокунбо

Перкинс: на месте «Оклахомы» я бы пошёл ва-банк и включил Холмгрена в сделку по Адетокунбо
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс раскритиковал игру центрового «Оклахома-Сити Тандер» Чета Холмгрена в финале Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс» и призвал клуб включить его в потенциальную сделку по обмену греческого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«На месте «Оклахомы» и Сэма Прести я бы пошёл ва-банк. Я бы попытался включиться в борьбу за Янниса Адетокунбо и сделал бы предложение «Милуоки», в которое вошёл бы Холмгрен. То, что Чет показал в финале конференции, было ужасно – это позор. Он играл без сердца, без души. Поэтому, чтобы нейтрализовать Вембаньяму и иметь шанс снова выйти в финал и выиграть чемпионат, тебе нужен игрок уровня Янниса – опора защиты и доминирующая сила в атаке», — приводит слова Перкинса NBA Base в социальной сети Х.

Сейчас читают:
«Оклахома» проиграла по делу. Но что произошло с «Тандер» и что делать дальше?
«Оклахома» проиграла по делу. Но что произошло с «Тандер» и что делать дальше?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android