Экс-форвард УНИКСа Хезонья признан MVP чемпионата Испании

Хорватский форвард мадридского «Реала» Марио Хезонья признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Испании по баскетболу (Лига ACB). Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Хорватский баскетболист также второй год подряд вошёл в первую символическую сборную чемпионата. Вместе с ним в неё были включены Жан Монтеро («Валенсия»), Дэвид Деджулиус («Мурсия»), Тимоте Луваву-Кабарро («Баскония») и Лука Божич («Гранада»).

В нынешнем сезоне 31-летний Хезонья набирал в среднем 17,4 очка, 4,9 подбора и 1,9 передачи за игру. «Реал» завершил регулярный чемпионат на первом месте и в четвертьфинале плей-офф встретится с «Тенерифе».

Хорватский форвард выступал за казанский УНИКС в сезоне-2021/2022.