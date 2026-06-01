БК Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Центровой УНИКСа Бингэм: в Москве планируем выложиться полностью

Американский центровой УНИКСа Маркус Бингэм поделился ожиданиями от первых двух матчей финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встречи пройдут в Москве. Первый матч состоится 2 июня.

«Два стартовых матча финальной серии с ЦСКА проведём в Москве. Мы планируем выйти и биться. Ожидаем сложной игры, ведь москвичи традиционно сильны на домашней площадке. Для победы нам необходимо играть сплочённо. Это финал, так что мы обязаны выложиться полностью», — приводит слова Бингэма пресс-служба казанского клуба.

Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги УНИКС обыграл петербругский «Зенит» со счётом 4-3.

