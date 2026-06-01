Главный тренер УНИКСа Перасович высказался о предстоящей финальной серии с ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович перед началом финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА заявил, что его команда намерена показать свой лучший баскетбол. Первая игра состоится 2 июня в Москве.

«Матчи с ЦСКА всегда интересные и тяжёлые. Они | сильнейшая команда сезона и главный фаворит чемпионата. Нам представился отличный шанс, и мы хотим показать себя с наилучшей стороны», — приводит слова Перасовича пресс-служба казанского клуба.

Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги УНИКС обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счётом 4-3. ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.