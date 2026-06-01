Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер УНИКСа Перасович высказался о предстоящей финальной серии с ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Перасович высказался о предстоящей финальной серии с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович перед началом финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА заявил, что его команда намерена показать свой лучший баскетбол. Первая игра состоится 2 июня в Москве.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матчи с ЦСКА всегда интересные и тяжёлые. Они | сильнейшая команда сезона и главный фаворит чемпионата. Нам представился отличный шанс, и мы хотим показать себя с наилучшей стороны», — приводит слова Перасовича пресс-служба казанского клуба.

Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги УНИКС обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счётом 4-3. ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.

Сейчас читают:
Лучшие в регулярке и плей-офф. ЦСКА и УНИКС ждёт битва за чемпионство Единой лиги
Лучшие в регулярке и плей-офф. ЦСКА и УНИКС ждёт битва за чемпионство Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android