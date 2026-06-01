«Защищайтесь лучше. Если нет — заткнитесь». Грин заступился за Гилджес-Александера

Ветеран «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался в защиту канадского лидера «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера, который неоднократно обвинялся в симуляции фолов. По мнению Грина, подобная критика беспочвенна, поскольку симулянты не выигрывают чемпионаты, а Гилджес-Александер — чемпион НБА 2025 года.

«Те, кто симулирует, не побеждают.

Есть ребята, которые этим занимаются, и они не выигрывают. Так что хватит называть Шэя Гилджес-Александера флоппером, ведь он чемпион. Могу вам сказать: симулянты на самом деле не побеждают. Такого просто не случается. Беспокоитесь из-за их симуляций? Защищайтесь лучше. Если нет — заткнитесь», — приводит слова Грина NBA Courtside в социальной сети Х.