Зенит — Локомотив-Кубань, результат матча 1 июня 2026, счет 82:80, Единая лига ВТБ в сезоне-2025/2026

«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место Единой лиги
Сегодня, 1 июня, в Санкт-Петербурге состоялся первый матч серии за третье место в рамках Единой лиги между местным «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 82:80 (23:14, 18:26, 28:20, 13:20) в пользу петербургской команды.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
01 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Жбанов - 22, Мартюк - 10, Емченко - 10, Роберсон - 9, Узинский - 9, Фрейзер - 7, Воронцевич - 6, Бако - 5, Щербенев - 4, Вольхин, Карасёв, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 19, Мур - 14, Хантер - 14, Мартин - 12, Хаджибегович - 10, Темиров - 5, Квитковских - 3, Коновалов - 3, Коско, Ищенко, Шеянов, Самойленко

Наиболее результативным игроком в составе «Зенита» стал российский форвард Георгий Жбанов. Ему удалось набрать 22 очка, сделать один подбор и отдать две передачи.

Самым результативным игроком в составе краснодарской команды стал американский защитник Патрик Миллер. Представителю США удалось набрать 19 очков, сделать три подбора, а также отдать шесть передач.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
«Зенит» удивил отставкой тренера-иностранца по ходу плей-офф. Может, это время Вергуна?
