Серия за третье место Единой лиги: результаты матча 1 июня

Сегодня, 1 июня, состоялся первый матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Результаты матча серии за третье место плей-офф Единой лиги 1 июня:

«Зенит» — Локомотив-Кубань» — 82:80 (1-0).

Самым результативным игроком встречи стал российский форвард «Зенита» Георгий Жбанов. Ему удалось набрать 22 очка, сделать один подбор и отдать две передачи.

Таким образом, «Зенит» ведёт в серии со счётом 1-0. Следующий матч состоится 3 июня в Санкт-Петербурге.

В финальной серии плей-офф Единой лиги московский ЦСКА встретится с казанским УНИКСом.

