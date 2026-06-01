«Мы достигли кульминации сезона». Тренер ЦСКА Пистиолис — о финальной серии с УНИКСом

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис перед первым матчем финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом призвал болельщиков заполнить арену и поддержать команду. Встреча состоится 2 июня в Москве.

«Мы достигли кульминации этого сезона. Две команды, сильнейшие в нашем турнире, встретятся там, где это наиболее важно – в финале. УНИКС заслужил место в финале, и эта серия будет именно такой, какой все ждут от встречи лучших: напряжённой, физически сложной и беспощадной. Мы создали преимущество домашней площадки благодаря дисциплине и самопожертвованию на протяжении нескольких месяцев. Теперь призываем наших болельщиков отдать должное этой работе. Заполните арену, поддержите нас энергией и помогите нам превратить свою арену в наше главное оружие», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.