Андре Роберсон высказался о необычном совпадении в серии «Зенита» и плей-офф в НБА

Бывший игрок «Оклахома-Сити Тандер», а ныне форвард «Зенита» Андре Роберсон после победы над краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» (82:80) в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ сравнил два драматичных плей-офф в своей карьере: с «Оклахомой» в 2016 году и с «Зенитом» — в 2026-м.

«Я всегда сожалел о том финале конференции. Сказал себе, что больше никогда не допущу такого. Но, к сожалению, иногда от судьбы невозможно убежать. Всё, что можно сделать, — это извлечь из этого уроки, а затем постараться расти и отдать игре должное в позитивном ключе. Это то, что я и стараюсь делать: оставаться позитивным и продолжать двигаться вперёд», — сказал Роберсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, в 2016 и 2026 годах команды Роберсона получили 3-й посев в плей-офф, лидировали в серии 3-1, но позволили сопернику сравнять счёт. Случился и ряд других совпадений, вплоть до хода последних минут встреч.