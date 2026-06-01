Андре Роберсон высказался о необычном совпадении в серии «Зенита» и плей-офф в НБА

Бывший игрок «Оклахома-Сити Тандер», а ныне форвард «Зенита» Андре Роберсон после победы над краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» (82:80) в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ сравнил два драматичных плей-офф в своей карьере: с «Оклахомой» в 2016 году и с «Зенитом» — в 2026-м.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
01 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Жбанов - 22, Мартюк - 10, Емченко - 10, Роберсон - 9, Узинский - 9, Фрейзер - 7, Воронцевич - 6, Бако - 5, Щербенев - 4, Вольхин, Карасёв, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 19, Мур - 14, Хантер - 14, Мартин - 12, Хаджибегович - 10, Темиров - 5, Квитковских - 3, Коновалов - 3, Коско, Ищенко, Шеянов, Самойленко

«Я всегда сожалел о том финале конференции. Сказал себе, что больше никогда не допущу такого. Но, к сожалению, иногда от судьбы невозможно убежать. Всё, что можно сделать, — это извлечь из этого уроки, а затем постараться расти и отдать игре должное в позитивном ключе. Это то, что я и стараюсь делать: оставаться позитивным и продолжать двигаться вперёд», — сказал Роберсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, в 2016 и 2026 годах команды Роберсона получили 3-й посев в плей-офф, лидировали в серии 3-1, но позволили сопернику сравнять счёт. Случился и ряд других совпадений, вплоть до хода последних минут встреч.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
