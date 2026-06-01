Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Зенита» Роберсон прокомментировал победу в первом матче серии с «Локо»

Защитник «Зенита» Роберсон прокомментировал победу в первом матче серии с «Локо»
Комментарии

Защитник «Зенита» Андре Роберсон прокомментировал победу своей команды в первом матче серии за третье место с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» (82:80; 1-0), а также поделился ожиданиями от второй игры.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
01 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Жбанов - 22, Мартюк - 10, Емченко - 10, Роберсон - 9, Узинский - 9, Фрейзер - 7, Воронцевич - 6, Бако - 5, Щербенев - 4, Вольхин, Карасёв, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 19, Мур - 14, Хантер - 14, Мартин - 12, Хаджибегович - 10, Темиров - 5, Квитковских - 3, Коновалов - 3, Коско, Ищенко, Шеянов, Самойленко

«Это была отличная командная победа. Конечно, у нас были моменты, над которыми нужно было поработать. Но, как ты и сказал, у нас новый тренер. Произошло много изменений, и мы хорошо справились, сплотившись как команда и одержав уверенную победу. У нас есть много возможностей для роста и дальнейшего продвижения вперёд.

Сегодня была хорошая победа, и мы постараемся стать лучше к следующей игре. Ожидаю, что они выйдут на площадку и будут биться. Но мы должны лучше контролировать то, что находится в нашей зоне ответственности. Сократить количество потерь, реализовывать броски под кольцом, бороться за подбор. Если мы будем придерживаться нашего плана на игру, думаю, у нас не будет проблем и со второй игрой», — сказал Роберсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Локомотив-Кубань» снова показал камбэчную магию. «Зенит» с трудом выстоял
«Локомотив-Кубань» снова показал камбэчную магию. «Зенит» с трудом выстоял
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android