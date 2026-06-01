Защитник «Зенита» Роберсон прокомментировал победу в первом матче серии с «Локо»

Защитник «Зенита» Андре Роберсон прокомментировал победу своей команды в первом матче серии за третье место с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» (82:80; 1-0), а также поделился ожиданиями от второй игры.

«Это была отличная командная победа. Конечно, у нас были моменты, над которыми нужно было поработать. Но, как ты и сказал, у нас новый тренер. Произошло много изменений, и мы хорошо справились, сплотившись как команда и одержав уверенную победу. У нас есть много возможностей для роста и дальнейшего продвижения вперёд.

Сегодня была хорошая победа, и мы постараемся стать лучше к следующей игре. Ожидаю, что они выйдут на площадку и будут биться. Но мы должны лучше контролировать то, что находится в нашей зоне ответственности. Сократить количество потерь, реализовывать броски под кольцом, бороться за подбор. Если мы будем придерживаться нашего плана на игру, думаю, у нас не будет проблем и со второй игрой», — сказал Роберсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.