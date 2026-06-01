Тренер «Зенита» Вергун высказался о победе над «Локо» в первом матче серии за третье место

Исполняющий обязанности главного тренера БК «Зенит» Ростислав Вергун прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом-Кубань» (82:20; 1-0) в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
01 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Жбанов - 22, Мартюк - 10, Емченко - 10, Роберсон - 9, Узинский - 9, Фрейзер - 7, Воронцевич - 6, Бако - 5, Щербенев - 4, Вольхин, Карасёв, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 19, Мур - 14, Хантер - 14, Мартин - 12, Хаджибегович - 10, Темиров - 5, Квитковских - 3, Коновалов - 3, Коско, Ищенко, Шеянов, Самойленко

«Как в предматчевом комментарии было сказано, самое важное в этой серии – наверное, проявить характер, волю, профессионализм, найти в себе ресурс, невзирая на все сложности физического и психологического плана. Выйти, отстоять честь команды, качественно выполнить свои обязанности. Сегодня нам на протяжении большей части матча это удавалось делать неплохо. Но последние пять минут мы обязаны играть лучше, иначе рассчитывать на успех в серии сложно», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги.

