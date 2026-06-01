Тренер «Зенита» Вергун высказался о победе над «Локо» в первом матче серии за третье место

Исполняющий обязанности главного тренера БК «Зенит» Ростислав Вергун прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом-Кубань» (82:20; 1-0) в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ.

«Как в предматчевом комментарии было сказано, самое важное в этой серии – наверное, проявить характер, волю, профессионализм, найти в себе ресурс, невзирая на все сложности физического и психологического плана. Выйти, отстоять честь команды, качественно выполнить свои обязанности. Сегодня нам на протяжении большей части матча это удавалось делать неплохо. Но последние пять минут мы обязаны играть лучше, иначе рассчитывать на успех в серии сложно», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги.