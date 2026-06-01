Тренер «Локомотива-Кубань» Томович высказался о поражении в первом матче серии с «Зенитом»

Главный тренер краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение своей команды от петербургского «Зенита» (80:82, 0-1) в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой. Мне кажется, что сегодня самым главным послужило то, что «Зенит» больше хотел этой победы. Отмечу, что мне не нравится, с каким настроем подошла моя команда. И, несмотря на изменения, которые произошли в команде соперника, на то, что у них поменялся главный тренер, всё равно «Зенит» хотел этой победы больше, они её заслужили. Теперь мы будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Томовича официальный сайт Единой лиги.