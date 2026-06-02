«Мы боролись друг за друга и победили». Форвард «Зенита» Узинский — о победе над «Локо»

Российский форвард «Зенита» Дмитрий Узинский прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (82:80) в первой встрече серии за третье место Единой лиги ВТБ.

— Всех поздравляю! Выиграли сегодня [с преимуществом] в два очка. Концовочка, конечно, оставляет желать лучшего, много потерь. Главное — мы выиграли и повели в серии. Плюс это первый матч после обидного семиматчевого поражения в серии с УНИКСом. Мы боролись друг за друга и победили.

— Вы пару раз сказали про усталость. После семи встреч с УНИКСом, тогда как у «Локо» было пять в серии с ЦСКА, насколько сильно на площадке чувствовалось, что «Зенит» в прошлой серии сыграл больше?

— Я бы ещё сказал, что все матчи были ещё эмоциональные, седьмой матч проиграли. Где-то ещё из-за этого падаешь в яму. Трудновато. Но главное, собрались, плюс у нас, как вы знаете, небольшие перестановки произошли. Наш новый главный тренер нас взбодрил, всю игру всех держал в тонусе и не давал расслабляться, — приводит слова Узинского официальный сайт «Зенита».