Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мы боролись друг за друга и победили». Форвард «Зенита» Узинский — о победе над «Локо»

«Мы боролись друг за друга и победили». Форвард «Зенита» Узинский — о победе над «Локо»
Комментарии

Российский форвард «Зенита» Дмитрий Узинский прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (82:80) в первой встрече серии за третье место Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
01 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Жбанов - 22, Мартюк - 10, Емченко - 10, Роберсон - 9, Узинский - 9, Фрейзер - 7, Воронцевич - 6, Бако - 5, Щербенев - 4, Вольхин, Карасёв, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 19, Мур - 14, Хантер - 14, Мартин - 12, Хаджибегович - 10, Темиров - 5, Квитковских - 3, Коновалов - 3, Коско, Ищенко, Шеянов, Самойленко

— Всех поздравляю! Выиграли сегодня [с преимуществом] в два очка. Концовочка, конечно, оставляет желать лучшего, много потерь. Главное — мы выиграли и повели в серии. Плюс это первый матч после обидного семиматчевого поражения в серии с УНИКСом. Мы боролись друг за друга и победили.

— Вы пару раз сказали про усталость. После семи встреч с УНИКСом, тогда как у «Локо» было пять в серии с ЦСКА, насколько сильно на площадке чувствовалось, что «Зенит» в прошлой серии сыграл больше?
— Я бы ещё сказал, что все матчи были ещё эмоциональные, седьмой матч проиграли. Где-то ещё из-за этого падаешь в яму. Трудновато. Но главное, собрались, плюс у нас, как вы знаете, небольшие перестановки произошли. Наш новый главный тренер нас взбодрил, всю игру всех держал в тонусе и не давал расслабляться, — приводит слова Узинского официальный сайт «Зенита».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Читайте далее:
«Локомотив-Кубань» снова показал камбэчную магию. «Зенит» с трудом выстоял
«Локомотив-Кубань» снова показал камбэчную магию. «Зенит» с трудом выстоял
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android