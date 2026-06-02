Узинский: у нас были непонятные потери. Наверное, накопилась усталость

Форвард «Зенита» Дмитрий Узинский объяснил причины спада в концовке первого матча серии за третье место с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» (82:80).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
01 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Жбанов - 22, Мартюк - 10, Емченко - 10, Роберсон - 9, Узинский - 9, Фрейзер - 7, Воронцевич - 6, Бако - 5, Щербенев - 4, Вольхин, Карасёв, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 19, Мур - 14, Хантер - 14, Мартин - 12, Хаджибегович - 10, Темиров - 5, Квитковских - 3, Коновалов - 3, Коско, Ищенко, Шеянов, Самойленко

— «Зенит» теряет преимущество в 17 очков. Что случилось с командой?
— Да, у нас были ненужные потери, плюс нападение также забуксовало, промазали ряд бросков, «Локо» ритм поймал, начали забивать, перевернули игру. Такое бывает. Может, усталость сказалась. Но мы довели дело до конца.

— Вы упомянули потери. 20 в течение матча, включая три-четыре ненужные в самой концовке...
— Да-да, в аут выкинули… непонятные потери. Наверное, накопилась усталость, плюс «Локо» дал чуть агрессии. Отсюда и невынужденные потери. Нам нужно быть более хладнокровными в такие моменты.

— Вы долгое время играли в Краснодаре, были капитаном команды. Узнаёте ли вы её? И верите ли вы, что бывает правило «бывших» в спортивных играх?
— Всегда приятно. Но я думаю, это только есть, когда играешь на их домашней площадке при зрителях, потому что помнишь, какие там эмоции испытывал, и потом где-то у тебя начинается такое более энергичное чувство. Так что да, такое бывает, когда против бывших играешь, — приводит слова Узинского официальный сайт «Зенита».

