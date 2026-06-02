Член Зала славы баскетбола Рик Адельман умер в возрасте 79 лет

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) сообщила о смерти трёхкратного участника Матча звёзд НБА в качестве главного тренера Рика Адельмана.

Адельману было 79 лет. Причина смерти не уточняется.

Адельман возглавлял команды НБА с 1989 по 2014 год и одержал в качестве тренера 1042 победы — это 10‑й результат в истории лиги. Адельман был главным тренером в «Сакраменто», «Хьюстоне», «Миннесоте» и «Голден Стэйт», дважды выводил «Портленд Трэйл Блэйзерс» в финал НБА.

Был введён в Зал славы баскетбола как главный тренер в 2021 году.

В годы игровой карьеры Адельман выступал в НБА с 1969 по 1975 год на позиции разыгрывающего защитника в составе «Сан‑Диего», «Чикаго», «Портленда», «Нью‑Орлеана» и «Канзас‑Сити».

Рик Адельман — отец нынешнего главного тренера «Денвера» Дэвида Адельмана.