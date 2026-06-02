Единая лига: расписание матчей финала Единой лиги на 2 июня

Во вторник, 2 июня, в Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/2026 состоится первый игровой день финальной серии, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 2 июня:

19:30 мск. ЦСКА — УНИКС.

На стадии 1/2 финала казанский клуб по итогам семи матчей одержал победу со счётом 4-3 над санкт-петербургским «Зенитом». УНИКС проигрывал в серии со счётом 1-3, однако смог отыграться и выйти в финал Единой лиги. Московский ЦСКА в полуфинале обыграл краснодарскую команду «Локомотив-Кубань» по итогам пяти матчей.

