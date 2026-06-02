ЦСКА — УНИКС: где смотреть, во сколько начало первого матча финала Единой лиги

Сегодня, 2 июня, в Москве состоится первый матч финальной серии плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026 между московским ЦСКА и казанским УНИКСом.

Единая лига ВТБ . Финал 02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК ЦСКА Москва — УНИКС Казань

Трансляция события будет доступна на телеплатформе Okko. Также трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ». Помимо этого, прямой эфир матча будет доступен в официальном сообществе Единой лиги во «ВКонтакте». Начало матча – в 19:30 мск.

Напомним, на стадии полуфинала плей-офф ЦСКА со счётом 4-1 в серии обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань». УНИКС в полуфинале со счётом 4-3 в серии одолел санкт-петербургский «Зенит».

