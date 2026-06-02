ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко отреагировал на смерть члена Зала славы баскетбола Рика Адельмана

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал комментарий по поводу смерти трёхкратного участника Матча всех звёзд НБА в качестве главного тренера Рика Адельмана. Ранее о кончине специалиста сообщила пресс-служба Национальная баскетбольная ассоциации. Адельману было 79 лет.

«Конечно же, жаль великого тренера.

Соболезнования родным, близким. Я знал и Дэвида [Адельмана], который сейчас возглавляет «Денвер», он был помощником у него, когда Рик был тренером в «Миннесоте». Вот поэтому, конечно, грустно, когда люди уходят», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Не стало легендарного тренера НБА Рика Адельмана. При нём играли Швед и Кириленко
