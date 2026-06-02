Андрей Кириленко отреагировал на смерть члена Зала славы баскетбола Рика Адельмана

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал комментарий по поводу смерти трёхкратного участника Матча всех звёзд НБА в качестве главного тренера Рика Адельмана. Ранее о кончине специалиста сообщила пресс-служба Национальная баскетбольная ассоциации. Адельману было 79 лет.

«Конечно же, жаль великого тренера.

Соболезнования родным, близким. Я знал и Дэвида [Адельмана], который сейчас возглавляет «Денвер», он был помощником у него, когда Рик был тренером в «Миннесоте». Вот поэтому, конечно, грустно, когда люди уходят», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Главные новости дня: