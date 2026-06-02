Кириленко вспомнил, как со Шведом играл в НБА под руководством скончавшегося Адельмана

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, за счёт чего бывшему главному тренеру «Миннесоты Тимбервулвз» Рику Адельману удавалось раскрывать потенциал молодых и иностранных игроков, включая российских баскетболистов. Ранее пресс-служба НБА сообщила о смерти специалиста. Ему было 79 лет.

— В «Миннесоте» Адельман создал условия для вашей результативной игры и прогресса Алексея Шведа. С его слов, русский язык стал секретным оружием в защите. Что, на ваш взгляд, в тренерской философии Адельмана способствовало такому быстрому росту молодых игроков, особенно иностранцев?

— Действительно, для меня в НБА Рик был самым комфортным тренером. Почему — объясню. Есть абсолютно разные подходы. Мне удалось огромное количество времени поиграть под руководством Джерри Слоуна — он всё-таки тренер более жёсткой, требовательной формации. Рик же был полной противоположностью: давал игрокам много свободы и креативности.

Мой год в «Миннесоте» как раз запомнился тем, что было большое поле для импровизации, хотя при этом присутствовала и структура. Когда в рамках структуры игрокам дают много возможностей, для меня это было очень ценно. Приятно играть в атмосфере, когда тренер доверяет и позволяет проявлять творчество и креатив.

Что касается «Миннесоты», моей игры и игры Алексея Шведа, то вряд ли русский язык стал для команды каким-то секретным оружием. Но если говорить о философии, то доверие к молодым баскетболистам с его стороны действительно дорогого стоило.

Когда наставник так доверяет игрокам, они демонстрируют очень серьёзный прогресс. Это касалось не только меня или Шведа, но того же Рики Рубио, который тогда только пришёл в команду. Адельман давал ему отличную возможность себя проявлять. Для молодёжи всегда очень ценно, когда главный тренер верит в тебя и предоставляет все условия для того, чтобы раскрыться, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

