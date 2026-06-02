ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Хантер назвал ключевой фактор поражения от «Зенита»

Хантер назвал ключевой фактор поражения от «Зенита»
Центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер считает, что одной из главных причин поражения от «Зенита» в первом матче серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ стала неудачная борьба за ничейные мячи.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
01 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Жбанов - 22, Мартюк - 10, Емченко - 10, Роберсон - 9, Узинский - 9, Фрейзер - 7, Воронцевич - 6, Бако - 5, Щербенев - 4, Вольхин, Карасёв, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 19, Мур - 14, Хантер - 14, Мартин - 12, Хаджибегович - 10, Темиров - 5, Квитковских - 3, Коновалов - 3, Коско, Ищенко, Шеянов, Самойленко

«Играл ли «Зенит» иначе? Нет, так же, как обычно. При этом им удалось перебороть нас в паре эпизодов, когда мяч был ничейный — и вот над этим аспектом нам надо как следует поработать ко второму матчу.

Когда мы бежим, когда даём жёсткость в защите — тогда мы лучшие. Получается, надо делать это всё с самых первых минут. Никуда не годится начинать играть нормально, когда уже уступаешь почти 20 очков. Сегодня мы дважды возвращались с двузначного отставания, а это отнимает много сил, особенно в плей-офф. Нельзя подобного допускать, если вышел выигрывать.

Надо поработать над тем, чтобы брать верх в эпизодах, когда мяч ничейный, быть гораздо жёстче, чем соперник. Они нас переиграли в этом компоненте. Если мы исправим ситуацию с ничейными мячами, то заберём вторую игру», — приводит слова Хантера пресс-служба клуба.

Календарь плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
«Локомотив-Кубань» снова показал камбэчную магию. «Зенит» с трудом выстоял
«Локомотив-Кубань» снова показал камбэчную магию. «Зенит» с трудом выстоял
