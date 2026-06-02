Хантер назвал ключевой фактор поражения от «Зенита»

Центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер считает, что одной из главных причин поражения от «Зенита» в первом матче серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ стала неудачная борьба за ничейные мячи.

«Играл ли «Зенит» иначе? Нет, так же, как обычно. При этом им удалось перебороть нас в паре эпизодов, когда мяч был ничейный — и вот над этим аспектом нам надо как следует поработать ко второму матчу.

Когда мы бежим, когда даём жёсткость в защите — тогда мы лучшие. Получается, надо делать это всё с самых первых минут. Никуда не годится начинать играть нормально, когда уже уступаешь почти 20 очков. Сегодня мы дважды возвращались с двузначного отставания, а это отнимает много сил, особенно в плей-офф. Нельзя подобного допускать, если вышел выигрывать.

Надо поработать над тем, чтобы брать верх в эпизодах, когда мяч ничейный, быть гораздо жёстче, чем соперник. Они нас переиграли в этом компоненте. Если мы исправим ситуацию с ничейными мячами, то заберём вторую игру», — приводит слова Хантера пресс-служба клуба.