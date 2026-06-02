ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Кто ты такой?» Кущенко вспомнил ответ легендарного тренера на предложение возглавить ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко вспомнил, как в начале 2000-х пытался убедить легендарного сербского специалиста Душана Ивковича возглавить ЦСКА.

«Дуда открыл баскетбольную Европу для ЦСКА. Я очень хотел пригласить его и долго не мог этого добиться. Тогда я только приехал из Перми. Несколько раз приезжал в Белград и говорил ему: «Душан, я такой-то и такой-то из Перми, сейчас я генеральный менеджер ЦСКА, давай создадим новый проект». А он отвечал: «Я не понимаю, кто ты такой». Из-за этого мне пришлось приезжать в Белград три или четыре раза. И я его понимал, потому что звал туда, где сам до конца не представлял, как всё будет работать. А ведь ты пытаешься убедить одного из лучших тренеров всех времён.

В какой-то момент появился и другой вариант на пост главного тренера, потому что я начал думать, что Дуда может не согласиться. И тогда он позвонил мне и спросил: «Можешь ещё раз приехать в Белград?» Я в тот момент уже отдыхал с семьёй и неожиданно ответил: «Дуда, я уже пять раз приезжал к тебе, теперь приезжай ты ко мне». Он приехал с семьёй. Мы просидели в ресторане четыре или пять часов. За этот вечер мы поняли, что у нас очень похожие взгляды на баскетбол и на весь рабочий процесс. Спустя несколько часов, за вином и сигаретами, он спросил: «У тебя с собой есть документы?» Так мы и договорились», — приводит слова Кущенко Meridian Sport.

