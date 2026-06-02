Кущенко — об отстранении российских клубов: это двойные стандарты, посмотрите на теннис

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал отстранение российских клубов от участия в Евролиге. По его мнению, решение носит политический характер и отражает двойные стандарты, учитывая, что российские спортсмены продолжают выступать в других международных соревнованиях, включая теннис.

«Это не спортивный вопрос, а политический. Очень странно, когда политика вмешивается в спорт. Когда-то во время Олимпийских игр войны прекращались, а сегодня спортсменам запрещают выступать. Евролига — коммерческий турнир, но российским клубам всё равно не разрешают играть. Посмотрите на теннис — там российские спортсмены выступают. Это двойные стандарты. Это очень плохо влияет на спорт и уровень конкуренции. В Единой лиге ВТБ мы стараемся поддерживать высокий уровень, ожидая момента, когда сможем вернуться», — приводит слова Кущенко Meridian Sport.

Российские команды не участвуют в еврокубках с конца марта 2022 года. Также в турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) участия не принимает сборная России.

