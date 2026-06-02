Кущенко раскрыл результаты голосования по возвращению клубов из России в Евролигу

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о контактах с руководством Евролиги и раскрыл детали голосования по вопросу возможного возвращения российских клубов в турнир. По его словам, решение каждый раз принимается с минимальным перевесом не в пользу России.

«Они никогда официально не объявляли причину, по которой российские клубы были исключены. Руководство ЦСКА участвует во всех заседаниях Евролиги, потому что мы являемся крупными акционерами.

И каждый раз, когда проходит голосование по вопросу возвращения российских клубов, результат составляет шесть голосов против пяти не в нашу пользу», — приводит слова Кущенко Meridian Sport.

