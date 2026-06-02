«Не мог поверить глазам, срочно в больницу». Кущенко вспомнил трансфер ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко вспомнил обстоятельства перехода американского защитника Дэвида Вантерпула в ЦСКА. По словам функционера, медицинское состояние баскетболиста вызывало серьёзные опасения, однако тогдашний главный тренер армейцев Этторе Мессина настоял на подписании игрока.

«У нас был выбор: подписать Дэвида Вантерпула или более молодого и очень талантливого игрока. Но Мессина настаивал именно на Вантерпуле. Когда я увидел его медицинские документы, то не мог поверить своим глазам. Я сказал Мессине: «Мы подписываем человека, которого нужно сразу отправлять в больницу».

А он ответил очень коротко: «Он играл у меня два года. Он принесёт сердце в нашу раздевалку». Именно это и произошло. Он сыграл ключевую роль в завоевании Евролиги в 2006 году», — приводит слова Кущенко Meridian Sport.

