В Единой лиге высказались о возможности участия сербских команд в турнире

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о возможном участии сербских клубов в турнире. По его словам, лига с интересом относится к такому сценарию, однако реализация идеи осложняется плотным календарём команд и логистическими трудностями, связанными с перелётами.

«Мы бы с удовольствием приняли сербские клубы. Хочу поблагодарить всех, кто участвует в наших проектах — «Мегу», ФМП, «Црвену Звезду», «Партизан». Но проблема заключается в календаре. Если «Мега» или ФМП играют в национальном чемпионате, Адриатической лиге и европейских турнирах, расписание становится крайне сложным. Кроме того, Россия — огромная страна, и серьёзной проблемой могут стать перелёты. Клубам пришлось бы многим пожертвовать», – приводит слова Кущенко Meridian Sport.

