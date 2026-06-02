Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэр Нью-Йорка подписал шуточный указ для детей перед финалом НБА «Никс» — «Спёрс»

Мэр Нью-Йорка подписал шуточный указ для детей перед финалом НБА «Никс» — «Спёрс»
Комментарии

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани подписал шуточный указ для детей в преддверии финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс».

«Сегодня я подписал указ, временно отменяющий время отхода ко сну в Нью-Йорке, чтобы дети всех возрастов смогли посмотреть матчи нашей команды в финале НБА. Как мэр, вы вынуждены принимать множество сложных решений. Но это не одно из них. Вперёд, «Никс»!» — написал Мамдани в социальных сетях.

Напомним, первый матч серии «Никс» — «Спёрс» состоится 4 июня, начало — в 3:30 мск.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Финал НБА — 2026. LIVE!
Live
Финал НБА — 2026. LIVE!

«Тойота» показала эволюцию проекта робота-баскетболиста

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android