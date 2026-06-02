Мэр Нью-Йорка подписал шуточный указ для детей перед финалом НБА «Никс» — «Спёрс»

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани подписал шуточный указ для детей в преддверии финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс».

«Сегодня я подписал указ, временно отменяющий время отхода ко сну в Нью-Йорке, чтобы дети всех возрастов смогли посмотреть матчи нашей команды в финале НБА. Как мэр, вы вынуждены принимать множество сложных решений. Но это не одно из них. Вперёд, «Никс»!» — написал Мамдани в социальных сетях.

Напомним, первый матч серии «Никс» — «Спёрс» состоится 4 июня, начало — в 3:30 мск.

