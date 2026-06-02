ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Сергей Кущенко объяснил, почему футбольные гранды содержат баскетбольные команды

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко объяснил, почему футбольные гранды продолжают содержать баскетбольные команды. По его словам, для таких клубов, как «Реал» и «Барселона», это в первую очередь вопрос престижа и статуса, а не финансовой выгоды.

«Главное не структура клуба, а система соревнований, в которой он участвует. Проблема в том, что футбольные клубы работают в организованной системе, а баскетбол остаётся хаотичным. Посмотрите, насколько выросли призовые в Евролиге — миллион евро за победу в турнире. Что такое миллион евро для клуба с бюджетом 40 миллионов? На мой взгляд, большие футбольные клубы содержат другие виды спорта ради престижа и демонстрации силы. Когда мы проиграли «Барселоне» в «Финале четырёх», футбольная команда переживала кризис, но президент клуба стоял рядом со Светиславом Пешичем и держал трофей. Неважно, какой это вид спорта — важно, чтобы клуб выигрывал титулы», – приводит слова Кущенко Meridian Sport.

