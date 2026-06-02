ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
«Практически не было жидкости в коленях». Кущенко вспомнил о состоянии игрока ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о физических проблемах бывшего защитника ЦСКА Дэвида Вантерпула во время победного для армейцев сезона Евролиги-2005/2006. По словам функционера, баскетболист играл через сильную боль и после финального матча нуждался в срочном медицинском обследовании.

«Если посмотреть, как он бросал, видно, что он помогал себе всем телом, потому что колени практически не работали. После финала врач сказал: «Срочно везите его в больницу». После МРТ и рентгена профессор спросил: «Вы привезли его в инвалидной коляске?» А я ответил: «Нет, этот человек только что выиграл нам Евролигу». У него практически не было жидкости в коленях, и каждое движение причиняло боль. Но вся та команда была готова пожертвовать всем. Там не было эгоизма — все хотели только победить», – приводит слова Кущенко Meridian Sport.

