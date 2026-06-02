Самойленко объяснил, почему «Локо» не удалось спасти первый матч серии

Защитник «Локомотива-Кубань» Иван Самойленко прокомментировал поражение команды в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Краснодарцы уступили «Зениту» со счётом 80:82.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
01 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Жбанов - 22, Мартюк - 10, Емченко - 10, Роберсон - 9, Узинский - 9, Фрейзер - 7, Воронцевич - 6, Бако - 5, Щербенев - 4, Вольхин, Карасёв, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 19, Мур - 14, Хантер - 14, Мартин - 12, Хаджибегович - 10, Темиров - 5, Квитковских - 3, Коновалов - 3, Коско, Ищенко, Шеянов, Самойленко

«С самых первых минут не получилось сдержать напор соперника, дали им почувствовать ритм и потом весь матч были в роли догоняющих.

Начиная с третьей четверти стали жёстче защищаться, быстрее передвигаться, а самое главное — выигрывать свой щит. Благодаря этому смогли с «-17» вернуться на «-2». Но в ключевые моменты не забили свои броски и проиграли. Серия только началась, будем готовиться к следующему матчу.

Было сложно вступать в последнюю четверть с отставанием? Я всегда стараюсь вступать в игру с боевым настроем, выхожу и стараюсь помочь команде всеми возможными путями», — приводит слова Самойленко пресс-служба клуба.

«Локомотив-Кубань» снова показал камбэчную магию. «Зенит» с трудом выстоял
