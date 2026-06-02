Самойленко объяснил, почему «Локо» не удалось спасти первый матч серии

Защитник «Локомотива-Кубань» Иван Самойленко прокомментировал поражение команды в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Краснодарцы уступили «Зениту» со счётом 80:82.

«С самых первых минут не получилось сдержать напор соперника, дали им почувствовать ритм и потом весь матч были в роли догоняющих.

Начиная с третьей четверти стали жёстче защищаться, быстрее передвигаться, а самое главное — выигрывать свой щит. Благодаря этому смогли с «-17» вернуться на «-2». Но в ключевые моменты не забили свои броски и проиграли. Серия только началась, будем готовиться к следующему матчу.

Было сложно вступать в последнюю четверть с отставанием? Я всегда стараюсь вступать в игру с боевым настроем, выхожу и стараюсь помочь команде всеми возможными путями», — приводит слова Самойленко пресс-служба клуба.