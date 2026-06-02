ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Сергей Кущенко объяснил, почему победитель Еврокубка отказался от Евролиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал отказ французского «Бурка», победителя Еврокубка, от участия в Евролиге.

«Для таких клубов это огромная проблема, потому что они не выдерживают подобный уровень расходов. Один сезон — это их максимум. Они потратят деньги и ничего не выиграют. Это показывает, что нынешняя система соревнований работает неправильно. Через участие в турнире клуб должен иметь возможность заработать, скажем, 20 миллионов евро. А сейчас это система, которая ведёт в никуда. Появление NBA Europe только добавило хаоса», – приводит слова Кущенко издание Meridian Sport.

Французский «Бурк» стал обладателем Еврокубка, обыграв в финале «Бешикташ»

