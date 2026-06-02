ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Станислав Ерёмин оценил шансы УНИКСа в финальной серии плей-офф с ЦСКА

Чемпион мира 1982 года Станислав Ерёмин высказался о предстоящей финальной серии плей-офф Единой лиги между ЦСКА и УНИКСом.

«ЦСКА — небольшой фаворит, у них сбалансированный состав, и они легче прошли своих соперников. Может быть, долго отдыхать в плей-офф тоже плохо. Из-за долгого перерыва уходит тонус. С другой стороны, у нас было мало времени для восстановления.

В ЦСКА за последние годы сформировался сбалансированный состав, который во многом зависит от игроков периметра, но тем не менее у них достаточно широкая скамейка. Что касается нашей команды, то у нас есть определённое преимущество. После тяжёлого и невероятного возвращения ребята находятся на подъёме. У нас больше ситуация зависит от того, все ли будут здоровы, потому что болячки — это одна из главных проблем по ходу сезона», — приводит слова Ерёмина ТАСС.

