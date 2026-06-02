МБА-МАИ объявила об уходе защитника Вячеслава Зайцева

Защитник Вячеслав Зайцев покинул МБА-МАИ в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Баскетболист присоединился к команде перед началом сезона-2025/2026 и провёл за красно-белых 43 матча. Вместе с МБА-МАИ Зайцев стал обладателем Кубка России, который клуб завоевал впервые в своей истории. В завершившемся сезоне защитник в среднем набирал 8,7 очка, отдавал четыре передачи, совершал 2,7 подбора и один перехват за игру.

«Мы благодарим Вячеслава за вклад в результаты нашей команды и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

По итогам регулярного чемпионата Единой лиги МБА-МАИ заняла седьмое место в турнирной таблице и вышла в плей-офф. В первом раунде команда уступила УНИКСу со счётом 0-3 в серии.