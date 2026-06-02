Стефен Карри заключил контракт с брендом спортивной одежды, сотрудничающим с Дёминым

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заключил новое соглашение с китайской компанией Li-Ning, занимающейся производством спортивной одежды и обуви.

По информации ESPN, контракт рассчитан на 10 лет и является одним из крупнейших в истории баскетбольной индустрии.

Сделка предусматривает дальнейшее глобальное развитие бренда Curry Brand. Сотрудничество будет охватывать баскетбольную экипировку и линейку повседневной спортивной одежды. Кроме того, Карри получит возможность подписывать спортсменов под собственный бренд и развивать направление товаров для гольфа.

Напомним, Li-Ning сотрудничает с российским разыгрывающим Егором Дёминым, выступающим за «Бруклин Нетс».