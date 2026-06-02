Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри заключил контракт с брендом спортивной одежды, сотрудничающим с Дёминым

Стефен Карри заключил контракт с брендом спортивной одежды, сотрудничающим с Дёминым
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заключил новое соглашение с китайской компанией Li-Ning, занимающейся производством спортивной одежды и обуви.

По информации ESPN, контракт рассчитан на 10 лет и является одним из крупнейших в истории баскетбольной индустрии.

Сделка предусматривает дальнейшее глобальное развитие бренда Curry Brand. Сотрудничество будет охватывать баскетбольную экипировку и линейку повседневной спортивной одежды. Кроме того, Карри получит возможность подписывать спортсменов под собственный бренд и развивать направление товаров для гольфа.

Напомним, Li-Ning сотрудничает с российским разыгрывающим Егором Дёминым, выступающим за «Бруклин Нетс».

Материалы по теме
Стефен Карри планирует провести в НБА как минимум 20 сезонов — источник
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android