ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Источник: «Маккаби» Тель-Авив нацелен на подписание центрового УНИКСа Бингэма

Источник: «Маккаби» Тель-Авив нацелен на подписание центрового УНИКСа Бингэма
Центровой УНИКСа американец Маркус Бингэм заинтересовал ряд европейских клубов, сообщает телеграм-канал «Okko Баскет».

В их число вошёл израильский «Маккаби» Тель-Авив. Ранее упоминались испанские «Баскония», «Барселона» и «Валенсия».

Маркусу Бингэму 25 лет. Американец дебютировал как профессиональный баскетболист в 2023 году. В текущем сезоне Единой лиги американский центровой был признан дебютантом года, а также самым результативным игроком полуфинальной серии плей-офф с «Зенитом» — 16,3 очка за игру.

Напомним, первый матч финальной серии плей-офф между ЦСКА и УНИКСом состоится сегодня, 2 июня, начало — в 19:30 мск.

«Баскония» сделала предложение центровому УНИКСа Бингэму — инсайдер
