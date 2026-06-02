«Это непростая ситуация». Пистиолис — о паузе ЦСКА перед финалом Единой лиги

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о длительной паузе команды перед финальной серией Единой лиги с УНИКСом.
«Это непростая ситуация. У нас было больше времени на отдых, но соперник находится в лучшем игровом ритме, что является проблемой для нас. 10 дней без игры во время плей-офф — это слишком много.
Мы уже оказывались в этой ситуации. Надеюсь, команда вновь проявит себя с лучшей стороны. Та команда, которая будет лучше бороться, сохранит лучшую концентрацию и получит игровое преимущество. Это правило всегда работает», — приводит слова Пистиолиса канал «Матч ТВ».
ЦСКА вышел в финал Единой лиги после победы 23 мая над «Локомотивом-Кубань» в полуфинальной серии со счётом 4-1. УНИКС, в свою очередь, в седьмом матче серии, который прошёл 28 мая, оказался сильнее «Зенита» (4-3).