ЦСКА — УНИКС: онлайн-трансляция первого матча финала Единой лиги начнётся в 19:30 мск

Во вторник, 2 июня, в 19:30 мск начнётся прямая онлайн-трансляция первого матча финала Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на своей площадке во дворце спорта «Мегаспорт» примет казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Казанцы одержали победу в дебютной встрече 1/2 финала на своей площадке с «Зенитом», а затем потерпели три поражения подряд. В пятой и шестой играх полуфинальной серии УНИКС дважды оказался сильнее. В решающем седьмом матче казанцы обыграли петербургскую команду.

Во втором полуфинале встречались действующий чемпион турнира ЦСКА и «Локомотив-Кубань». Армейцы обыграли краснодарцев 4-1 и вышли в финал.