Кущенко: Суперкубок Единой лиги пройдёт в Москве

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что следующий розыгрыш Суперкубка турнира пройдёт в Москве. Также он добавил, что количество участников увеличится в сравнении с предыдущим годом.

«На этот раз турнир пройдёт в Москве. Предварительно он запланирован на период с 14 по 17 сентября. В нём примут участие четыре российских клуба, а также мы ведём переговоры с командами из Сербии и Турции. Обсуждали этот вопрос ещё во время Финала четырёх», — приводит слова Кущенко сербское издание Meridian Sport.

Суперкубок Единой лиги ВТБ 2025 года впервые в истории состоялся за пределами России. Турнир принимал Белград. Победителем соревнований стал ЦСКА, серебряные медали выиграл «Зенит», а бронзовым призёром стала «Црвена Звезда».