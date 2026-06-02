Разыгрывающий «Зенита» Щербенёв: бронза — это маленькое золото

Разыгрывающий защитник «Зенита» Александр Щербенёв поделился впечатлениями от первого выхода на паркет за месяц, а также высказался о поражении в полуфинале от УНИКСа (3-4 в серии).

— О первом выходе на паркет более чем за месяц:

— Чувствую себя прекрасно. Да, было нелегко психологически. Хотелось помочь команде, но благо, у нас прекрасные тренеры. Я занимался индивидуально на тренировках и поддерживал игровую форму. Когда дали шанс, старался максимально помочь и быть полезным на паркете.

— О реакции на поражение в полуфинальной серии с УНИКСом:

— Было обидно. Пару дней подумали об этом. Но бронза — это маленькое золото, поэтому будем стараться, чтобы закончить этот сезон победой.

— Об отставке Деяна Радоньича:

— Конечно, это стало неожиданностью, но все профессионалы. Мы на работе, поэтому должны, как солдаты, выполнять установки и делать всё, чтобы побеждать, — приводит слова Щербенёва «Радио «Зенит».