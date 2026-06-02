ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Разыгрывающий «Зенита» Щербенёв: бронза — это маленькое золото

Комментарии

Разыгрывающий защитник «Зенита» Александр Щербенёв поделился впечатлениями от первого выхода на паркет за месяц, а также высказался о поражении в полуфинале от УНИКСа (3-4 в серии).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 55
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

— О первом выходе на паркет более чем за месяц:
— Чувствую себя прекрасно. Да, было нелегко психологически. Хотелось помочь команде, но благо, у нас прекрасные тренеры. Я занимался индивидуально на тренировках и поддерживал игровую форму. Когда дали шанс, старался максимально помочь и быть полезным на паркете.

— О реакции на поражение в полуфинальной серии с УНИКСом:
— Было обидно. Пару дней подумали об этом. Но бронза — это маленькое золото, поэтому будем стараться, чтобы закончить этот сезон победой.

— Об отставке Деяна Радоньича:
— Конечно, это стало неожиданностью, но все профессионалы. Мы на работе, поэтому должны, как солдаты, выполнять установки и делать всё, чтобы побеждать, — приводит слова Щербенёва «Радио «Зенит».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
