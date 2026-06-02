«Это стало неожиданностью». Защитник «Зенита» Щербёнев — об отставке Радоньича

Разыгрывающий защитник «Зенита» Александр Щербенёв высказался об отставке главного тренера Деяна Радоньича, который покинул клуб после поражения в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ от УНИКСа (3-4). Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ростислав Вергун.

«Конечно, это стало неожиданностью, но все профессионалы. Мы на работе, поэтому должны, как солдаты, выполнять установки и делать всё, чтобы побеждать», — приводит слова Щербенёва «Радио «Зенит».

Черногорский специалист возглавил «Зенит» по ходу сезона-2025/2026. Под его руководством команда провела 31 матч, одержав 20 побед. Вместе с Радоньичем сине-бело-голубые заняли третье место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги.