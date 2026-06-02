ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Это стало неожиданностью». Защитник «Зенита» Щербёнев — об отставке Радоньича

«Это стало неожиданностью». Защитник «Зенита» Щербёнев — об отставке Радоньича
Разыгрывающий защитник «Зенита» Александр Щербенёв высказался об отставке главного тренера Деяна Радоньича, который покинул клуб после поражения в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ от УНИКСа (3-4). Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ростислав Вергун.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 55
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

«Конечно, это стало неожиданностью, но все профессионалы. Мы на работе, поэтому должны, как солдаты, выполнять установки и делать всё, чтобы побеждать», — приводит слова Щербенёва «Радио «Зенит».

Черногорский специалист возглавил «Зенит» по ходу сезона-2025/2026. Под его руководством команда провела 31 матч, одержав 20 побед. Вместе с Радоньичем сине-бело-голубые заняли третье место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги.

«Зенит» удивил отставкой тренера-иностранца по ходу плей-офф. Может, это время Вергуна?
«Зенит» удивил отставкой тренера-иностранца по ходу плей-офф. Может, это время Вергуна?
