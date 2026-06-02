ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Андре Драммонд: Леброн Джеймс — один из самых умных парней, с кем я был в раздевалке

Американский центровой Андре Драммонд, выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2020/2021, поделился воспоминаниями о баскетбольном интеллекте Леброна Джеймса. По словам Драммонда, четырёхкратный чемпион лиги поразил его знанием статистики всех игроков на площадке.

«Леброн — один из самых умных парней, с кем я был в раздевалке. Помню одну игру — перестраховался с кем-то в углу, а он сказал: «Не выходи туда, этот парень бросает 32% из-за дуги, иди наверх».

Я спросил: «Как, чёрт возьми, ты знаешь процент попаданий каждого?» Это было безумие. И, кстати, тот парень всё равно промахнулся», — приводит слова Драммонда Clutch Points в социальной сети Х.

