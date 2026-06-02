Кириленко высказался о предстоящей финальной серии Единой лиги ЦСКА — УНИКС

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился ожиданиями от финальной серии Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом. Первый матч состоится 2 июня в Москве.

«Финальную серию буду смотреть с большим интересом. Буду следить за Алексеем Шведом, Семёном Антоновым, Антоном Астапковичем и Никитой Курбановым. Несмотря на то, что армейцы считаются фаворитами, УНИКС может преподнести сюрприз. Казанцы показали свой характер в изнурительной борьбе с «Зенитом», так что лёгкой прогулки для ЦСКА в финале точно не будет.

Обыграть армейцев дома в решающих встречах осуществимая задача — это показал «Локомотив‑Кубань», начав полуфинальную серию с победы на московском паркете. Так что ожидаем в финале много достойной спортивной борьбы, долю интриги и, главное, красивого баскетбола и позитивных эмоций. Желаю всем удачи!» — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».