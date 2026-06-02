Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко высказался о предстоящей финальной серии Единой лиги ЦСКА — УНИКС

Кириленко высказался о предстоящей финальной серии Единой лиги ЦСКА — УНИКС
Комментарии

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился ожиданиями от финальной серии Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом. Первый матч состоится 2 июня в Москве.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Финальную серию буду смотреть с большим интересом. Буду следить за Алексеем Шведом, Семёном Антоновым, Антоном Астапковичем и Никитой Курбановым. Несмотря на то, что армейцы считаются фаворитами, УНИКС может преподнести сюрприз. Казанцы показали свой характер в изнурительной борьбе с «Зенитом», так что лёгкой прогулки для ЦСКА в финале точно не будет.

Обыграть армейцев дома в решающих встречах осуществимая задача — это показал «Локомотив‑Кубань», начав полуфинальную серию с победы на московском паркете. Так что ожидаем в финале много достойной спортивной борьбы, долю интриги и, главное, красивого баскетбола и позитивных эмоций. Желаю всем удачи!» — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Сейчас читают:
Швед раз за разом отдаёт золото ЦСКА. Победит ли он теперь с УНИКСом грозных армейцев?
Швед раз за разом отдаёт золото ЦСКА. Победит ли он теперь с УНИКСом грозных армейцев?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android