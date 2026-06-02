Комиссионер НБА отреагировал на смерть члена Зала славы баскетбола Рика Адельмана

Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил с официальным заявлением в связи с уходом из жизни трёхкратного участника Матча всех звёзд НБА в качестве главного тренера Рика Адельмана.

«Рик Адельман был одним из самых уважаемых и успешных тренеров в истории НБА. После завершения игровой карьеры Рик обратился к тренерской деятельности, где его лидерство, новаторство и искренняя любовь к баскетболу оставили неизгладимое впечатление на поколениях игроков и коллег-тренеров за его почти 30-летнюю работу.

Он был блестящим стратегом и учителем игры и ещё лучшим человеком. Выражаю самые глубокие соболезнования семье Рика и многочисленным друзьям по всей лиге», — приводит слова Сильвера пресс-служба НБА.