ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Комиссионер НБА отреагировал на смерть члена Зала славы баскетбола Рика Адельмана

Комиссионер НБА отреагировал на смерть члена Зала славы баскетбола Рика Адельмана
Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил с официальным заявлением в связи с уходом из жизни трёхкратного участника Матча всех звёзд НБА в качестве главного тренера Рика Адельмана.

«Рик Адельман был одним из самых уважаемых и успешных тренеров в истории НБА. После завершения игровой карьеры Рик обратился к тренерской деятельности, где его лидерство, новаторство и искренняя любовь к баскетболу оставили неизгладимое впечатление на поколениях игроков и коллег-тренеров за его почти 30-летнюю работу.

Он был блестящим стратегом и учителем игры и ещё лучшим человеком. Выражаю самые глубокие соболезнования семье Рика и многочисленным друзьям по всей лиге», — приводит слова Сильвера пресс-служба НБА.

Не стало легендарного тренера НБА Рика Адельмана. При нём играли Швед и Кириленко
