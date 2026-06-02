«Рад оказаться в такой компании». Дёмин отреагировал на контракт Стефена Карри с Li‑Ning

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин отреагировал на новость о подписании четырёхкратным чемпионом НБА Стефеном Карри контракта с китайским брендом Li‑Ning.

«Приветствую всех! Я с крутыми новостями. Вчера, после многих лет сотрудничества с другой крупной компанией спортивной экипировки, величайший игрок НБА Стефен Карри заключил контракт со знакомым всем нам брендом Li‑Ning! Теперь бренд Стефа будут выпускать наши партнёры! Рад оказаться в такой компании. Ждите крутых новинок!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

20-летний Дёмин провёл дебютный сезон в НБА за «Бруклин», сыграв 52 матча. В среднем за игру он набирал 10,3 очка, делал 3,2 подбора и 3,3 передачи.