Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Рад оказаться в такой компании». Дёмин отреагировал на контракт Стефена Карри с Li‑Ning

«Рад оказаться в такой компании». Дёмин отреагировал на контракт Стефена Карри с Li‑Ning
Комментарии

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин отреагировал на новость о подписании четырёхкратным чемпионом НБА Стефеном Карри контракта с китайским брендом Li‑Ning.

«Приветствую всех! Я с крутыми новостями. Вчера, после многих лет сотрудничества с другой крупной компанией спортивной экипировки, величайший игрок НБА Стефен Карри заключил контракт со знакомым всем нам брендом Li‑Ning! Теперь бренд Стефа будут выпускать наши партнёры! Рад оказаться в такой компании. Ждите крутых новинок!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

20-летний Дёмин провёл дебютный сезон в НБА за «Бруклин», сыграв 52 матча. В среднем за игру он набирал 10,3 очка, делал 3,2 подбора и 3,3 передачи.

Сейчас читают:
Егор Дёмин становится крепче и сильнее. В следующем сезоне его будет не узнать
Егор Дёмин становится крепче и сильнее. В следующем сезоне его будет не узнать
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android