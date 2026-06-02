Мело Тримбл признан самым ценным игроком регулярного сезона Единой лиги

Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Тримбл принял участие в 38 матчах. Его средние показатели: 18,3 очка, 2,9 подбора, 4,1 передачи, 1,8 перехвата, 48,4% с игры, 38,6% трёхочковых и 22,6 балла за эффективность. В этом сезоне Тримбл дважды становился самым ценным игроком месяца — в ноябре и январе.

Армейцы впервые с 2023 года заняли первое место в регулярке, одержав 37 побед при трёх поражениях.

ЦСКА сыграет в финале плей-офф Единой лиги с казанским УНИКСом. Первый матч в серии состоится 2 июня.